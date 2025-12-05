Assine
UE impõe multa de 120 milhões de euros ao X, empresa de Elon Musk

05/12/2025 08:52

A União Europeia impôs, nesta sexta-feira (5), uma multa de 120 milhões de euros (R$ 741,6 milhões, na cotação atual) à rede social X, de propriedade de Elon Musk, o que pode provocar outro confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Esta é a primeira sanção emitida pela Comissão Europeia no âmbito da Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), uma legislação aprovada há dois anos para combater conteúdos ilegais e perigosos online.

