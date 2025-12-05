Assine
Trump quer acabar com 'migração em massa' no mundo, afirma a Casa Branca

05/12/2025 07:32

O governo dos Estados Unidos quer, sob a presidência de Donald Trump, acabar com as migrações em massa no mundo e fazer do controle das fronteiras "o elemento principal da segurança" americana, afirma um documento da Casa Branca publicado nesta sexta-feira.

"A era das migrações em massa deve chegar ao fim. A segurança das fronteiras é o elemento principal da segurança nacional", afirma o documento com o título "Estratégia Nacional de Segurança".

"Devemos proteger nosso país contra invasões, não apenas contra as migrações fora de controle, mas também contra as ameaças transfronteiriças como o terrorismo, as drogas, a espionagem e o tráfico de pessoas", acrescenta o texto.

