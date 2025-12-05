Assine
Trump quer reajustar presença global dos Estados Unidos e aumentar predomínio na América Latina

05/12/2025 07:04

O governo dos Estados Unidos quer reajustar sua presença global para se concentrar mais na América Latina e no combate à migração, segundo a nova estratégia da administração Donald Trump.

O documento, publicado nesta sexta-feira (5) com o título "Estratégia Nacional de Segurança", afirma que Washington reajustará sua "presença militar global para enfrentar ameaças urgentes em nosso Hemisfério, e se afastar de cenários cuja importância relativa para a segurança nacional dos Estados Unidos diminuiu nas últimas décadas ou anos".

