CEO do Softbank diz que uma super-IA pode transformar humanos em 'peixes' ou vencer o Nobel

O CEO do grupo japonês SoftBank, Masayoshi Son, afirmou nesta sexta-feira (5) que uma Inteligência Artificial (IA) avançada poderia superar os humanos a ponto de transformar as pessoas "em peixes" e até mesmo vencer o Prêmio Nobel de Literatura.

Durante uma reunião em Seul com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, o CEO de um dos principais investidores da OpenAI e seu ChatGPT descreveu um futuro em que a super-IA vai superar os seres humanos em uma proporção de 10.000 para um.

"A diferença entre o cérebro humano e (...) o peixe dourado no aquário é de 10.000 vezes", disse. "Mas será diferente: nós nos tornaremos peixes e eles (a IA) se tornarão os humanos".

"Eles serão 10.000 vezes mais inteligentes do que nós", disse ele ao presidente Lee, que prometeu transformar a Coreia do Sul em uma potência da IA.

Son comparou a relação entre a humanidade e a eventual super-IA, conhecida na indústria como "ASI" por sua sigla em inglês, com as relações entre pessoas e animais de estimação.

"Tentamos fazê-los felizes... tentamos viver em paz com eles", disse. "Não precisamos comê-los... a ASI não come proteína. Eles não precisam nos comer, não se preocupe".

Lee respondeu, sorrindo, que agora está "um pouco preocupado". O presidente perguntou a Son se a ASI poderia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que no ano passado foi concedido à escritora sul-coreana Han Kang.

"Acho que sim", respondeu Son.

A ASI tem sido descrita em discussões do setor tecnológico como o cenário hipotético em que a IA supera os humanos.

Os cientistas ainda consideram o cenário algo distante, mas afirmam que um primeiro passo crucial, a Inteligência Artificial Geral (AGI), superior aos humanos na maioria das tarefas, pode ser concretizado em uma década.

cdl/oho/arm/hgs/fp