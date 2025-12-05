Assine
Internacional

OpenAI anuncia acordo para construir centro de IA na Austrália

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/12/2025 06:14

A OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, e uma operadora australiana de centros de dados alcançaram um acordo para construir uma megainfraestrutura de Inteligência Artificial (IA) avaliada em 4,6 bilhões de dólares (24,4 bilhões de reais).

A NextDC, com sede em Brisbane, anunciou nesta sexta-feira que assinou um memorando de entendimento com a OpenAI para desenvolver um campus de IA e um "supercluster" de unidades de processamento gráfico.

As empresas colaborarão no planejamento, desenvolvimento e operação da infraestrutura no oeste de Sydney, informou a operadora australiana em um comunicado.

O governo australiano afirmou que o projeto, com um custo estimado de 7 bilhões de dólares australianos (US$ 4,6 bilhões), criará milhares de empregos diretos e indiretos durante sua construção.

O centro utilizará acordos de compra de energia a longo prazo de novas fontes renováveis e características "de última geração" que não exigem água potável para refrigeração, segundo as autoridades.

