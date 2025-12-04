Manchester United cede empate no fim contra o West Ham

O Manchester United empatou em 1 a 1 com o West Ham (18º) e perdeu a oportunidade de diminuir a diferença em relação aos quatro primeiros colocados da Premier League no jogo que encerrou a 14ª rodada.

Os 'Red Devils' não conseguiram aproveitar o embalo após a vitória sobre o Crystal Palace e permanecem na oitava posição, apenas dois pontos atrás do Chelsea, quarto colocado.

Após um empate em 0 a 0 que durou quase uma hora, o United finalmente abriu o placar por meio de Diogo Dalot, que aproveitou um rebote de um chute de Casimero (58').

Mas na reta final o meia do West Ham, Soungoutou Magassa, que fez uma ótima partida, empatou após Noussair Mazraoui tirar a bola em cima da linha (83').

Com Matthijs de Ligt lesionado e Leny Yoro no banco de reservas, o técnico do Manchester United, Ruben Amorim, escalou uma defesa incomum com três zagueiros, com o jovem de 19 anos Ayden Heaven começando na zaga ao lado de Luke Shaw e Noussair Mazraoui.

O jovem zagueiro, que parecia um pouco nervoso, foi substituído por Yoro após o intervalo.

--- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Inglês:

- Terça-feira:

AFC Bournemouth - Everton 0 - 1

Fulham - Manchester City 4 - 5

Newcastle - Tottenham 2 - 2

- Quarta-feira:

Arsenal - Brentford 2 - 0

Brighton - Aston Villa 3 - 4

Wolverhampton - Nottingham 0 - 1

Burnley - Crystal Palace 0 - 1

Leeds - Chelsea 3 - 1

Liverpool - Sunderland 1 - 1

- Quinta-feira:

Manchester United - West Ham 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 33 14 10 3 1 27 7 20

2. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16

3. Aston Villa 27 14 8 3 3 20 14 6

4. Chelsea 24 14 7 3 4 25 15 10

5. Crystal Palace 23 14 6 5 3 18 11 7

6. Sunderland 23 14 6 5 3 18 14 4

7. Brighton 22 14 6 4 4 24 20 4

8. Manchester United 22 14 6 4 4 22 21 1

9. Liverpool 22 14 7 1 6 21 21 0

10. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2

11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5

12. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1

13. Brentford 19 14 6 1 7 21 22 -1

14. AFC Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3

15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3

16. Nottingham 15 14 4 3 7 14 22 -8

17. Leeds 14 14 4 2 8 16 26 -10

18. West Ham 12 14 3 3 8 16 28 -12

19. Burnley 10 14 3 1 10 15 28 -13

20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22

./bds/jde/fbx/aam