Relatório acadêmico confirma queda da pobreza na Argentina, embora menor que a oficial

A pobreza e a indigência na Argentina diminuíram no último ano, embora seus índices sejam maiores do que indicam as estatísticas oficiais, segundo um relatório publicado nesta quinta-feira (4) pelo Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina (UCA).

Ao fim do terceiro trimestre, a pobreza ficou em 36,3% e a indigência em 6,8%, após ter alcançado 45,6% e 11,2%, respectivamente, no mesmo período de 2024, de acordo com o relatório elaborado pela UCA.

Os setores que se recuperaram "foram os segmentos médios baixos que haviam sido excluídos pela inflação e pela desvalorização" dos primeiros meses de 2024, explicou à AFP o sociólogo Agustín Salvia, diretor do Observatório.

Nos últimos anos, as medições de pobreza da UCA, respeitadas entre especialistas, costumam estar vários pontos acima das do Instituto Nacional de Estatísticas (Indec).

O último índice oficial situou a pobreza em 31,6% para o primeiro semestre de 2025 e, no mesmo período do ano anterior, o dado era de 38,1%.

Para Salvia, "há uma superestimação" da capacidade de consumo das famílias na medição oficial, baseada, entre outros fatores, em uma cesta básica desatualizada que mantém a estrutura de gastos de 2004-2005.

"De qualquer forma, a pobreza diminuiu, a indigência diminuiu, a insegurança alimentar diminuiu e o estresse econômico diminuiu", em relação a 2024 e até mesmo em relação a 2023, disse Salvia à AFP.

No entanto, o relatório mostra "uma pobreza estrutural que não mudou, que foi sim aliviada graças ao aumento dos programas de transferência de renda", como a Alocação Universal por Filho (AUH), apontou o sociólogo.

Desde que assumiu como presidente em dezembro de 2023, Javier Milei conseguiu reduzir drasticamente a inflação à custa de um severo ajuste fiscal, embora tenha mantido e até mesmo incrementado os subsídios familiares.

A inflação na Argentina foi de 107% nos primeiros dez meses de 2024 e caiu para 24,8% no mesmo período de 2025.

