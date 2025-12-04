Raphinha, um retorno para devolver a alma ao Barcelona

"Não sei como ele não ganhou a Bola de Ouro". Foi assim que Diego Simeone se referiu ao brasileiro Raphinha na terça-feira, o destaque da virada do Barcelona contra o Atlético de Madrid (3-1) no Camp Nou.

O retorno gradual do brasileiro deu sentido ao esquema tático de Hansi Flick, que se baseia na pressão alta para recuperar a posse de bola e criar jogadas perigosas.

Após ficar dois meses afastado devido a uma lesão na perna direita, Raphinha começou jogando dez minutos na vitória de sua equipe contra o Athletic Bilbao (4-0). Depois, atuou durante meia hora na derrota para o Chelsea (3-0) e sessenta minutos contra o Alavés (3-1), duelo no qual contribuiu com duas assistências.

Contra o time de Simeone, o ponta não se cansou de incentivar seus companheiros a manterem a pressão alta no campo de ataque. Exausto, acabou pedindo para ser substituído aos 73 minutos. Antes disso, ele havia marcado o gol de empate após um passe de Pedri, se livrando de Jan Oblak e criando espaço para receber a bola.

"Estou buscando recuperar minha melhor forma física e, naturalmente, senti um pouco de cansaço em uma partida tão exigente", disse Raphinha após o jogo.

- 'Gols preciosos' -

O jogador de 28 anos busca reencontrar sua melhor forma após uma temporada excepcional no ano passado, quando marcou 34 gols e deu 26 assistências em 57 partidas, se consolidando como um dos melhores jogadores da Europa.

No entanto, Raphinha terminou em quinto lugar na votação da Bola de Ouro e ficou de fora da Seleção Mundial da FIFPro.

O brasileiro manifestou publicamente seu descontentamento, citando a tríplice coroa nacional conquistada com o Barcelona, assim como suas estatísticas pessoais.

"Eu gosto muito dele. Ele joga em todas as posições, onde quer que o coloquem. E marca gols lindos. Não sei como ele não ganhou a Bola de Ouro. Eu escolho ele", elogiou Diego 'El Cholo' Simeone.

No sábado, Raphinha terá mais uma oportunidade de mostrar "o quão bom ele é", como diz seu treinador, contra o Betis, no estádio La Cartuja, em Sevilha, em mais um grande teste para o Barcelona, que tem 37 pontos, um a mais que seu perseguidor mais próximo, o Real Madrid.

O time 'merengue', que interrompeu uma sequência de três empates consecutivos ao vencer o Athletic Bilbao por 3 a 0 no San Mamés na quarta-feira, vai enfrentar no domingo o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu.

--- Programação da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Real Oviedo - Mallorca

- Sábado:

(10h00) Villarreal - Getafe

(12h15) Alavés - Real Sociedad

(14h30) Betis - Barcelona

(17h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

- Domingo:

(10h00) Elche - Girona

(12h15) Valencia - Sevilla

(14h30) Espanyol - Rayo Vallecano

(17h00) Real Madrid - Celta Vigo

- Segunda-feira:

(17h00) Osasuna - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25

2. Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19

3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16

4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14

5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8

6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic Bilbao 20 15 6 2 7 14 20 -6

9. Rayo Vallecano 17 14 4 5 5 13 15 -2

10. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2

11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

12. Celta Vigo 16 14 3 7 4 16 19 -3

13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9

16. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13

19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15

