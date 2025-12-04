"O passado não importa", diz Thomas Müller, sobre reencontro com Messi na final da MLS

Com apenas quatro meses no Vancouver Whitecaps, Thomas Müller vai disputar no sábado uma "final perfeita" da liga norte-americana de futebol (MLS) contra o Inter Miami de Lionel Messi, reacendendo uma rivalidade que até agora tem sido muito favorável ao alemão.

Nesta quinta-feira (4), o ex-capitão do Bayern de Munique expressou orgulho de seu histórico de confrontos contra o astro argentino, que inclui a vitória da Alemanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2014, embora acredite que o passado não deva influenciar este duelo entre as duas melhores equipes da temporada.

"Para a imprensa e para a MLS, faz sentido destacar Messi e eu, e os outros grandes nomes, mas são duas equipes com um estilo de jogo muito atraente e empolgante. É uma final perfeita, na minha opinião", declarou Müller na sala de imprensa do Chase Stadium em Fort Lauderdale (nos arredores de Miami), palco da final.

"Não quero falar muito sobre os jogos que disputamos", disse o meia-atacante ao ser questionado sobre seus confrontos anteriores contra Lionel Messi e outros astros do Inter Miami, como Sergio Busquets, Jordi Alba e o atual treinador, Javier Mascherano.

Contra Messi, "sempre joguei com a minha equipe. Nunca joguei no um contra um", comentou o alemão, que venceu sete dos seus dez duelos contra o craque argentino, a maioria deles em disputas pelos maiores troféus.

Em um dos capítulos mais chocantes, Müller marcou dois gols na humilhante vitória do Bayern por 8 a 2 sobre o Barcelona, que contava com Messi, Alba e Busquets, na Liga dos Campeões de 2020.

"Tive muitas ótimas experiências nesses jogos com as minhas equipes. Foi divertido. Mas isso não importa muito para sábado. É um novo jogo", afirmou. "Sempre tenho confiança para vencer ou competir contra alguém, tanto em equipe quanto individualmente, então não preciso tanto do meu histórico para me sentir confiante".

Müller, de 36 anos, vem lidando com uma lesão na panturrilha, mas manifestou confiança em estar pronto para uma final na qual também não se importa que seu adversário seja considerado o favorito.

"Sabemos o que esperar deles, mas estamos focados no nosso jogo. Temos muita confiança em nós mesmos (...) Desde que cheguei aqui, tenho a sensação de que somos um grupo muito unido", lembrou.

