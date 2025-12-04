Assine
Internacional

Lloris renova por um ano com Los Angeles FC

04/12/2025 17:18

O veterano goleiro francês Hugo Lloris renovou seu contrato com o Los Angeles FC por mais um ano, anunciou o clube da Major League Soccer (MLS) nesta quinta-feira (4).

O campeão da Copa do Mundo de 2018 assinou um novo contrato para a próxima temporada, com opção de renovação até 2027.

O goleiro de 38 anos, que atuou nas últimas duas temporadas pelo LAFC, é o titular absoluto da equipe comandada pelo técnico americano Steve Cherundolo.

O time de Los Angeles, que contratou o sul-coreano Son Heung-min durante a temporada, foi eliminado há duas semanas nas semifinais da Conferência Oeste pelo Vancouver Whitecaps.

O clube canadense, do meia-atacante alemão Thomas Müller, vai enfrentar o Inter Miami de Lionel Messi na final do campeonato, no sábado.

