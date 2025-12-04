Time sensação da Ligue 1, Lens tenta manter liderança contra o Nantes

Clube de uma cidade com pouco mais de 30 mil habitantes e ostentando uma modesta coleção de troféus, que inclui apenas um título da liga (1998) e uma Copa da Liga (1999), o Lens é o time do momento na França e uma das revelações do futebol europeu.

Após quatro vitórias em seus últimos quatro jogos, e com o Paris Saint-Germain não tão dominante quanto em temporadas anteriores, o time do norte da França sonha com outro feito épico como a conquista do título da Premier League pelo Leicester City em 2016.

Antes de visitar o Nantes no sábado, a equipe "Sangue e Ouro" lidera a Ligue 1 com um ponto de vantagem sobre o poderoso PSG e dois sobre o Olympique de Marselha, uma posição que não ocupava havia 21 anos, mas que não parece ser uma mera casualidade.

Além da contratação de alto nível de Florian Thauvin, o Lens realizou uma janela de transferências discreta, porém astuta e equilibrada, reforçando pelo menos uma posição em cada setor.

Além do talento ofensivo trazido pelo ex-jogador do Tigres, os reforços de destaque incluem o promissor goleiro Robin Risser, o experiente zagueiro Matthieu Udol e o jovem e talentoso Samson Baidoo, assim como o meia técnico Mamadou Sangaré e o atacante Odsonne Édouard.

Seis jogadores que entraram direto para o time titular de Pierre Sage, tendo chegado apenas algumas semanas antes, estão fazendo todos esquecerem as saídas de Neil El Aynaoui, Facundo Medina e Andy Diouf.

E nenhum desses jogadores custou mais do que dez milhões de dólares (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual). Isso é consequência dos cortes orçamentários anunciados há um ano pelo dono do clube, Joseph Oughourlian.

À espera de um possível tropeço do líder do campeonato, o PSG recebe no sábado o Rennes (5º colocado), time que vive boa fase.

Mas o Olympique de Marselha (3º) também pode assumir a liderança provisória nesta sexta-feira, se vencer na visita ao Lille (4º).

-- Programação da 15ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h00) Brest - Monaco

(17h00) Lille - Olympique de Marselha

- Sábado:

(13h00) Nantes - Lens

(15h00) Toulouse - Strasbourg

(17h05) PSG - Rennes

- Domingo:

(11h00) Nice - Angers

(13h15) Le Havre - Paris FC

Auxerre - Metz

(16h45) Lorient - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 31 14 10 1 3 24 12 12

2. PSG 30 14 9 3 2 27 12 15

3. Olympique de Marselha 29 14 9 2 3 35 14 21

4. Lille 26 14 8 2 4 28 17 11

5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

6. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6

7. Monaco 23 14 7 2 5 26 25 1

8. Strasbourg 22 14 7 1 6 25 19 6

9. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1

10. Nice 17 14 5 2 7 19 26 -7

11. Brest 16 14 4 4 6 19 24 -5

12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5

13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5

14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8

15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10

16. Nantes 11 14 2 5 7 12 22 -10

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12

