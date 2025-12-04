Fim de semana tem duelos no topo da tabela da Bundesliga
compartilheSIGA
Com três confrontos difíceis na parte de cima da tabela, a 13ª rodada da Bundesliga pode determinar uma eliminação quase definitiva de times que ainda sonham em superar o Bayern de Munique.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O gigante bávaro, invicto no campeonato e líder com 34 pontos, vai visitar no sábado (6) o Stuttgart (6º colocado, com 22 pontos) que chega a um momento crucial.
Os atuais campeões da Copa da Alemanha, que avançaram para as quartas de final do torneio na quarta-feira, têm tido dificuldades na Bundesliga neste mês de novembro, com uma derrota para o RB Leipzig e um empate diante do Borussia Dortmund, dois de seus adversários diretos na disputa pela liderança.
O Stuttgart venceu apenas uma de suas últimas quatro partidas no campeonato, números que não inspiram muita confiança antes de receber o embalado Bayern.
O primeiro time atrás do líder é o RB Leipzig, com 26 pontos, que também no sábado receberá o Eintracht Frankfurt (7º, 21 pontos). Com apenas uma vitória nos últimos três jogos, o Leipzig não pode se dar ao luxo de perder mais pontos se quiser ser um candidato sério ao título da Bundesliga.
O Borussia Dortmund (3º, 25 pontos), já nove pontos atrás do Bayern, tampouco poderá baixar a guarda quando receber no domingo o Hoffenheim (5º, 23 pontos), que está invicto há seis jogos na Bundesliga (5 vitórias e 1 empate).
E o Bayer Leverkusen (4º, 23 pontos), que eliminou o Dortmund no meio da semana pela Copa da Alemanha, terá o jogo mais acessível entre os quatro primeiros colocados, já que visitará no sábado um time que está na parte inferior da tabela: o Augsburg (14º).
--- Programação da 13ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
(16h30) Mainz - B. Mönchengladbach
- Sábado:
(11h30) Augsburg - Bayer Leverkusen
Wolfsburg - Union Berlin
Colônia - St Pauli
Heidenheim - Freiburg
Stuttgart - Bayern de Munique
(14h30) RB Leipzig - Eintracht Frankfurt
- Domingo:
(11h30) Hamburgo - Werder Bremen
(13h30) Borussia Dortmund - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 34 12 11 1 0 44 9 35
2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9
3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10
4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11
5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8
6. Stuttgart 22 12 7 1 4 21 17 4
7. Eintracht Frankfurt 21 12 6 3 3 28 23 5
8. Freiburg 16 12 4 4 4 19 20 -1
9. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5
10. Colônia 15 12 4 3 5 21 20 1
11. Union Berlin 15 12 4 3 5 15 19 -4
12. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3
13. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7
14. Augsburg 10 12 3 1 8 15 27 -12
15. Wolfsburg 9 12 2 3 7 14 22 -8
16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17
17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14
18. Mainz 6 12 1 3 8 11 23 -12
./bds/bur-dam/aam/am