Fim de semana tem duelos no topo da tabela da Bundesliga

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/12/2025 16:38

Com três confrontos difíceis na parte de cima da tabela, a 13ª rodada da Bundesliga pode determinar uma eliminação quase definitiva de times que ainda sonham em superar o Bayern de Munique.

O gigante bávaro, invicto no campeonato e líder com 34 pontos, vai visitar no sábado (6) o Stuttgart (6º colocado, com 22 pontos) que chega a um momento crucial.

Os atuais campeões da Copa da Alemanha, que avançaram para as quartas de final do torneio na quarta-feira, têm tido dificuldades na Bundesliga neste mês de novembro, com uma derrota para o RB Leipzig e um empate diante do Borussia Dortmund, dois de seus adversários diretos na disputa pela liderança.

O Stuttgart venceu apenas uma de suas últimas quatro partidas no campeonato, números que não inspiram muita confiança antes de receber o embalado Bayern.

O primeiro time atrás do líder é o RB Leipzig, com 26 pontos, que também no sábado receberá o Eintracht Frankfurt (7º, 21 pontos). Com apenas uma vitória nos últimos três jogos, o Leipzig não pode se dar ao luxo de perder mais pontos se quiser ser um candidato sério ao título da Bundesliga.

O Borussia Dortmund (3º, 25 pontos), já nove pontos atrás do Bayern, tampouco poderá baixar a guarda quando receber no domingo o Hoffenheim (5º, 23 pontos), que está invicto há seis jogos na Bundesliga (5 vitórias e 1 empate).

E o Bayer Leverkusen (4º, 23 pontos), que eliminou o Dortmund no meio da semana pela Copa da Alemanha, terá o jogo mais acessível entre os quatro primeiros colocados, já que visitará no sábado um time que está na parte inferior da tabela: o Augsburg (14º).

--- Programação da 13ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Mainz - B. Mönchengladbach

- Sábado:

(11h30) Augsburg - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Union Berlin

Colônia - St Pauli

Heidenheim - Freiburg

Stuttgart - Bayern de Munique

(14h30) RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Hamburgo - Werder Bremen

(13h30) Borussia Dortmund - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 34 12 11 1 0 44 9 35

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10

4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11

5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

6. Stuttgart 22 12 7 1 4 21 17 4

7. Eintracht Frankfurt 21 12 6 3 3 28 23 5

8. Freiburg 16 12 4 4 4 19 20 -1

9. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

10. Colônia 15 12 4 3 5 21 20 1

11. Union Berlin 15 12 4 3 5 15 19 -4

12. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3

13. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7

14. Augsburg 10 12 3 1 8 15 27 -12

15. Wolfsburg 9 12 2 3 7 14 22 -8

16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17

17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14

18. Mainz 6 12 1 3 8 11 23 -12

