Internacional

Versace anuncia saída de diretor artístico Dario Vitale após menos de nove meses

04/12/2025 15:24

A casa de alta costura italiana Versace anunciou nesta quinta-feira (4) a saída de seu diretor artístico Dario Vitale, que chegou da Miu Miu em abril de 2025 para suceder Donatella Versace.

A casa fundada por Gianni Versace, que acaba de ser adquirida pela Prada, sua concorrente de Milão, e Dario Vitale "acordaram de forma mútua uma separação a partir do dia 12 de dezembro de 2025", destacou a Versace em um comunicado.

O anúncio ocorreu dois dias após o grupo Prada concluir a aquisição da Versace.

A casa afirmou que anunciará um novo diretor criativo "em seu devido tempo".

Vitale substituiu, em 1º de abril, Donatella Versace, irmã do fundador e que foi diretora criativa da marca durante muito tempo.

Antes de chegar à Versace, Vitale foi diretor de design da marca Miu Miu, onde supervisionou um crescimento de 93% das vendas no ano passado, apesar do ambiente desafiador para o setor de moda de luxo.

A Versace agradeceu a Vitale pela sua "contribuição de destaque (...) durante este período de transição".

A Prada anunciou em abril que compraria a Versace da Capri Holdings Limited por 1,2 bilhão de euros (ou 7,6 bilhões de reais na cotação atual), com a esperança de impulsionar a marca. A aquisição foi finalizada na terça-feira.

