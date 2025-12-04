Assine
Putin afirma que é preciso 'participar' do diálogo e não 'obstruir' conversações com EUA sobre Ucrânia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/12/2025 14:28

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que as negociações com os Estados Unidos sobre a Ucrânia são "complexas", mas que é necessário "participar" delas e não obstruir os esforços, segundo uma entrevista divulgada nesta quinta-feira (4) por uma televisão indiana.

"É uma tarefa complexa e uma missão difícil que o presidente [Donald] Trump assumiu", disse Putin em declarações traduzidas pela India Today.

"Alcançar o consenso entre as partes em conflito não é uma tarefa fácil, mas acredito que o presidente Trump está tentando sinceramente", acrescentou. "Acho que devemos participar desse esforço em vez de obstruir" as conversas, continuou.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua paz russia ucrania

