Internacional

Preso suspeito em caso de bombas plantadas perto do Capitólio em 2021 (imprensa)

04/12/2025 14:11

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (4), no âmbito da investigação sobre a colocação de bombas caseiras em frente às sedes dos dois principais partidos dos Estados Unidos na véspera do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, segundo a imprensa americana. 

Esta é a primeira prisão relacionada ao caso, pelo qual o FBI oferece uma recompensa de 500 mil dólares (2,64 milhões de reais) em troca de qualquer informação que permita identificar o suspeito. 

O indivíduo foi preso na manhã desta quinta-feira na Virgínia (leste), segundo a imprensa americana, citando fontes próximas à investigação. Consultados pela AFP, o FBI e o Departamento de Justiça não responderam imediatamente. 

A identidade e as motivações do autor destes artefatos explosivos caseiros, instalados perto das sedes dos partidos democrata e republicano, seguem sendo um mistério que alimentou diversas teorias conspiratórias sobre uma possível manipulação da invasão ao Capitólio no dia seguinte, em 6 de janeiro de 2021.

Nesse dia, centenas de apoiadores do então presidente em fim de mandato Donald Trump, inflamados por suas acusações infundadas de fraude eleitoral, invadiram o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden. 

As bombas colocadas fora dos escritórios do Comitê Nacional Democrata (DNC, em inglês) e do Comitê Nacional Republicano (RNC) não explodiram e poderiam ter como único objetivo distrair a polícia do Capitólio pouco antes da invasão, avaliaram analistas.

Tópicos relacionados:

bombas eua justica politica

