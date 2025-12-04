EUA suspende algumas sanções da gigante do petróleo russa Lukoil
compartilheSIGA
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estendeu, nesta quinta-feira (4), a autorização para que postos de gasolina da marca Lukoil fora da Rússia sigam em funcionamento, suspendendo, assim, algumas sanções contra a gigante russa de energia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esta medida permite que os postos de gasolina da marca Lukoil em países como os Estados Unidos sigam atendendo seus clientes, ao mesmo tempo em que impede que o dinheiro volte para a Rússia, alvo de severas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia desde que iniciou a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
A decisão suspende parcialmente as medidas tomadas em outubro pelo presidente americano, Donald Trump. É anunciada na mesma semana em que negociadores da Casa Branca se reuniram com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, para impulsionar um acordo americano para pôr fim ao conflito.
myl/arp/aha/db/mr/mvv/jc