EUA suspende algumas sanções da gigante do petróleo russa Lukoil

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estendeu, nesta quinta-feira (4), a autorização para que postos de gasolina da marca Lukoil fora da Rússia sigam em funcionamento, suspendendo, assim, algumas sanções contra a gigante russa de energia.

Esta medida permite que os postos de gasolina da marca Lukoil em países como os Estados Unidos sigam atendendo seus clientes, ao mesmo tempo em que impede que o dinheiro volte para a Rússia, alvo de severas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia desde que iniciou a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A decisão suspende parcialmente as medidas tomadas em outubro pelo presidente americano, Donald Trump. É anunciada na mesma semana em que negociadores da Casa Branca se reuniram com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, para impulsionar um acordo americano para pôr fim ao conflito.

myl/arp/aha/db/mr/mvv/jc