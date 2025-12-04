McLaren contra 'Chucky' Verstappen em explosivo epílogo do Mundial de F1

Quem será coroado campeão de F1 no domingo em Abu Dhabi? De um lado estão os candidatos Lando Norris e Oscar Piastri, e do outro, o atual campeão Max Verstappen, aparentemente em desvantagem em relação aos dois pilotos da McLaren, mas que chega à corrida final com uma vantagem psicológica.

O chefe da McLaren, Zak Brown, comparou recentemente Verstappen a um monstro de filme de terror que retorna para assombrar a equipe de Woking, algo que o holandês levou na esportiva: "Podem me chamar de Chucky!", brincou com os repórteres antes do Grande Prêmio do Catar, referindo-se ao 'brinquedo assassino' popularizado pela franquia de filmes de mesmo nome.

Enquanto este poderá ser o primeiro título para qualquer um dos pilotos da McLaren, para Verstappen (Red Bull) seria seu quinto título consecutivo, um feito alcançado anteriormente apenas pelo lendário Michael Schumacher entre 2000 e 2004.

O piloto holandês parecia fora da disputa no início de novembro, quando chegou a Las Vegas a 49 pontos de Norris e 25 pontos atrás de Piastri.

Mas os erros cometidos pela equipe de Woking ressuscitaram Verstappen, que largará no último Grande Prêmio 12 pontos atrás de Norris e quatro pontos à frente de Piastri.

- Norris só precisa de um pódio -

Verstappen parece ter provocado um verdadeiro caos na McLaren: ambos os carros laranja-papaia foram desclassificados em Las Vegas por violarem o regulamento, e no último Grande Prêmio, no Catar, a equipe cometeu um erro fatal ao não enviar seus pilotos para uma troca de pneus durante um período de safety car, ao contrário da maioria do grid.

Apesar de tudo, a missão é difícil para Verstappen, já que Norris precisa apenas terminar no pódio para se tornar campeão, independentemente dos resultados de seus adversários.

O piloto britânico tenta aliviar a pressão ressaltando que "no ano passado, nosso objetivo era o Mundial de Construtores. Este ano estamos mirando outro (o Mundial de Pilotos)".

- Novidade em dez anos -

A McLaren, grande dominadora no campeonato, garantiu o título de construtores no início de outubro, mas agora almeja o Santo Graal da principal categoria do automobilismo.

Com três candidatos ao título de pilotos na última corrida do ano, a Fórmula 1 não via um cenário como esse desde 2010, quando o alemão Sebastian Vettel (então na Red Bull) conquistou a coroa, que também foi disputada por outros três pilotos (Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Mark Webber) no último GP realizado, assim como este ano, em Abu Dhabi.

Além do título do Mundial de pilotos, o vice-campeonato no Mundial de construtores também será decidido neste domingo.

A Mercedes é a favorita, com 33 pontos de vantagem sobre a Red Bull, e ainda há 43 pontos em disputa.

Essa classificação não é um mero prêmio de consolação, já que determina a distribuição que a Fórmula 1 faz entre as equipes com base em sua posição no Mundial: quanto melhor a posição de uma equipe, mais dinheiro ela recebe, o que, em teoria, permite que ela invista mais no carro para o ano seguinte.

--- Programação do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que acontecerá de sexta a domingo no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi (horário de Brasília:

Sexta-feira:

6h30-7h30: Treino Livre 1

10h00-11h00: Treino Livre 2

Sábado:

7h30-8h30: Treino Livre 3

11h00-12h00: Classificação para o Grande Prêmio

Domingo:

10h00: Largada do Grande Prêmio (58 voltas ou duas horas de corrida)

--- Classificação

- Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 408 pts

2. Max Verstappen (HOL) 396

3. Oscar Piastri (AUS) 392

4. George Russell (GBR) 309

5. Charles Leclerc (MON) 230

6. Lewis Hamilton (GBR) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150

8. Alexander Albon (TAI) 73

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 64

10. Isack Hadjar (FRA) 51

11. Nico Hülkenberg (ALE) 49

12. Fernando Alonso (ESP) 48

13. Oliver Bearman (GBR) 41

14. Liam Lawson (NZL) 38

15. Yuki Tsunoda (JPN) 33

16. Esteban Ocon (FRA) 32

17. Lance Stroll (CAN) 32

18. Pierre Gasly (FRA) 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Mundial de construtores:

1. McLaren 800 pts (CAMPEÃ)

2. Mercedes 459

3. Red Bull 426

4. Ferrari 382

5. Williams 137

6. Racing Bulls 92

7. Aston Martin 80

8. Haas 73

9. Sauber 68

10. Alpine 22

