Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alexander-Arnold ficará afastado por cerca de dois meses devido a lesão na coxa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/12/2025 13:50

compartilhe

SIGA

O lateral-direito do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, sofreu uma lesão na coxa esquerda, anunciou o clube nesta quinta-feira (4), e a imprensa espanhola noticiou que o defensor inglês ficará afastado dos gramados por aproximadamente dois meses. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ex-jogador do Liverpool deu a assistência para o primeiro gol do Real Madrid na vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao na quarta-feira, sua primeira assistência em LaLiga, mas deixou o campo no segundo tempo devido a essa contusão. 

O time 'merengue' afirmou em um comunicado à imprensa que, após exames, foi diagnosticada uma "lesão muscular na parte frontal da coxa" da perna esquerda. 

O jornal Marca noticiou que o jogador de 27 anos perderá pelo menos dois meses da temporada, cerca de dez jogos, incluindo partidas da Liga dos Campeões contra Manchester City, Monaco e Benfica. 

Esta é a segunda lesão de Alexander-Arnold nesta temporada, após um problema na panturrilha em setembro. 

Sua ausência é um duro golpe para o Real Madrid, já que o outro lateral-direito do time, Dani Carvajal, também está lesionado e a expectativa é de que só volte após um mês pelo menos. 

O técnico madridista, Xabi Alonso, poderá recorrer novamente ao uruguaio Fede Valverde, como já fez em diversas partidas nesta temporada.

bur-bc/pm/eg/aam/mvv

Tópicos relacionados:

eng esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay