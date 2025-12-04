Tudo o que é preciso saber sobre o sorteio da Copa do Mundo de 2026

O sorteio da primeira Copa do Mundo da Fifa com 48 seleções, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, será realizado na sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington DC, às 14h (horário de Brasília) cercado de muita expectativa.

Aqui está tudo o que é preciso saber sobre como esse sorteio funcionará:

- Melhores cabeças de chave separados –

As seleções participantes estão divididas em quatro potes, cada um contendo 12 equipes, e a ordem em que são colocadas em cada pote é determinada pelo ranking mundial da Fifa.

Assim, de cada pote é sorteada uma seleção até que os 12 grupos de quatro equipes cada sejam completados.

Pela primeira vez, a Fifa decidiu que o sorteio será realizado de forma que os quatro países mais bem ranqueados tenham caminhos separados nas fases iniciais.

Nesse sistema, Espanha, Argentina, França e Inglaterra não podem se enfrentar antes das semifinais se terminarem em primeiro lugar em seus respectivos grupos.

Nenhuma equipe pode compartilhar um grupo com outra da mesma confederação, exceto as da Uefa.

Com 16 seleções europeias classificadas, haverá quatro grupos que necessariamente terão duas equipes da Uefa.

Os três países anfitriões já sabem em qual chave foram colocados: os Estados Unidos estarão no Grupo D e jogarão duas partidas em Los Angeles e uma em Seattle.

Já o México estará no Grupo A e disputará dois jogos no Estádio Azteca, na Cidade do México (incluindo o de abertura, em 11 de junho), e um em Guadalajara.

O Canadá estará no Grupo B, com uma partida em Toronto e duas em Vancouver.

- Fase eliminatória adicional –

Por se tratar de um torneio ampliado, com 50% de participantes a mais do que na Copa do Mundo do Catar de 2022, haverá muito mais jogos.

Esta edição inclui uma fase eliminatória adicional, os 32-avos de final, para a qual se classificam as duas melhores equipes de cada uma das 12 chaves, além das oito melhores terceiras colocadas.

Em outras palavras, 72 partidas serão disputadas ao término da fase de grupos, e apenas 16 das 48 seleções serão eliminadas.

- Divisão dos potes -

Pote 1: Estados Unidos, México, Canadá, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica, Alemanha

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, mais quatro vencedores das repescagens da Uefa e dois vencedores das repescagens intercontinentais.

- As repescagens -

- A repescagem da Uefa conta com 16 seleções divididas em quatro chaves de quatro seleções cada. Uma seleção de cada grupo se classifica para a Copa do Mundo.

As semifinais são disputadas em jogo único no dia 26 de março, e a final também em partida única no dia 31 de março.

Chave A: Gales ou Bósnia e Herzegovina - Itália ou Irlanda do Norte

Chave B: Ucrânia ou Suécia - Polônia ou Albânia

Chave C: Eslováquia ou Kosovo - Turquia ou Romênia

Chave D: República Tcheca ou Irlanda - Dinamarca ou Macedônia do Norte

A repescagem intercontinental será disputada por seis seleções divididas em duas chaves, com o primeiro colocado de cada grupo garantindo a vaga direta na Copa do Mundo.

As semifinais, em jogo único, serão disputadas no dia 26 de março, e a final, também em partida única, será disputada em 31 de março.

Todas os duelos serão realizados no México.

Os confrontos serão entre: Nova Caledônia ou Jamaica x República Democrática do Congo, e Bolívia ou Suriname x Iraque.

