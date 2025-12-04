Presidente do México se reunirá com Trump antes do sorteio da Copa do Mundo nos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou, nesta quinta-feira (4), que se reunirá em Washington separadamente com seus homólogos do Canadá e dos Estados Unidos, respectivamente Mark Carney e Donald Trump, antes do sorteio da Copa do Mundo de 2026 na sexta-feira.

Sheinbaum detalhou, durante uma coletiva de imprensa, que conversará com Trump durante uma "pequena reunião" sobre o comércio entre os dois países.

O evento esportivo ocorre em um momento de tensão entre os três países parceiros no T-MEC devido às ameaças tarifárias de Trump.

