Presidente do México se reunirá com Trump antes do sorteio da Copa do Mundo nos EUA

04/12/2025 13:02

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou, nesta quinta-feira (4), que se reunirá em Washington separadamente com seus homólogos do Canadá e dos Estados Unidos, respectivamente Mark Carney e Donald Trump, antes do sorteio da Copa do Mundo de 2026 na sexta-feira.

Sheinbaum detalhou, durante uma coletiva de imprensa, que conversará com Trump durante uma "pequena reunião" sobre o comércio entre os dois países.

O evento esportivo ocorre em um momento de tensão entre os três países parceiros no T-MEC devido às ameaças tarifárias de Trump.

