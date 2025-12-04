Assine
Turnê 'Lux' de Rosalía chegará à América Latina em julho de 2026

04/12/2025 12:56

A estrela musical espanhola Rosalía anunciou, nesta quinta-feira (4), que a turnê mundial de seu quarto álbum, 'Lux', começará na França em março de 2026 e chegará à América Latina em julho do mesmo ano.

O calendário da turnê, publicado pela cantora no Instagram, anuncia uma série de shows entre 16 de março e 3 de setembro, com um primeiro concerto em Lyon, na França, quatro apresentações em Madri, outras quatro em Barcelona e uma primeira e única escala em Bogotá, em 16 de julho, que servirá trampolim para as datas latino-americanas.

Depois de Bogotá, Rosalía fará apresentações em Santiago (24 e 25 de julho), Buenos Aires (1 e 2 de agosto), Rio de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), e Cidade do México (24 e 26 de agosto). 

A turnê terminará em San Juan, em Porto Rico, em 3 de setembro.

Depois do sucesso internacional do seu segundo álbum, 'El Mal Querer' (2018), no qual apresenta um domínio da interpretação vanguardista do flamenco, e o impactante 'Motomami' (2022), Rosalía, de 33 anos, surpreende agora com um álbum mais espiritual e com toques sinfônicos.

As músicas incluem fragmentos em mais de dez idiomas, entre os quais se destacam o castelhano e o catalão, assim como latim, italiano, inglês e alemão.

mig-al/rs/eg/jmo/mvv

Tópicos relacionados:

cultura espanha gente musica

