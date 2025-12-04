Assine
Internacional

Itália jogará semifinal da repescagem para Copa de 2026 contra Irlanda do Norte em Bérgamo

04/12/2025 12:13

A semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, entre Itália e Irlanda do Norte, será disputada em 26 de março no estádio da Atalanta, em Bérgamo (norte da Itália), anunciou nesta quinta-feira (4) a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A 'Nazionale', que terminou em segundo lugar em seu grupo, atrás da Noruega, precisa disputar a repescagem pela terceira vez consecutiva. 

A seleção italiana foi eliminada pela Suécia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia-2018, e pela Macedônia do Norte para o Mundial do Catar-2022. 

Em comunicado, a federação destacou que "a Itália está invicta em Bérgamo, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos". 

A última vez que a 'Azzurra' jogou no Estádio Gewiss, em setembro passado, venceu a Estônia por 5 a 0 na estreia de Gennaro Gattuso como técnico, sucedendo Luciano Spalletti em junho. 

Caso vença a Irlanda do Norte, 69ª colocada no ranking da Fifa, a seleção italiana, tetracampeã mundial e 12ª colocada no ranking, viajará no dia 31 de março para enfrentar o vencedor da partida entre País de Gales (32º) e Bósnia-Herzegovina (71º). 

A seleção vencedora garantirá sua vaga na Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá.

jr/hpa/pm/avl/aam/dd 

