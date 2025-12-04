Ex-chefe da diplomacia da UE acusada de corrupção renuncia como reitora do Colégio da Europa
A ex-chefe da diplomacia da UE Federica Mogherini anunciou nesta quinta-feira (4) que renuncia ao seu cargo à frente do Colégio da Europa, na Bélgica, após ser acusada em uma investigação sobre uma suposta fraude no uso de fundos europeus.
A Procuradoria Europeia busca esclarecer se houve favorecimento na atribuição, por parte do serviço de política externa da UE - que Mogherini dirigiu entre 2014 e 2019 - de um contrato de formação de futuros diplomatas ao Colégio da Europa.
"De acordo com o rigor e a equidade com que sempre desempenhei minhas funções, hoje decidi renunciar aos meus cargos de reitora do Colégio da Europa e diretora da Academia Diplomática da União Europeia", escreveu a italiana em um comunicado.
Mogherini, de 52 anos, estava há cinco anos à frente do Colégio da Europa, que forma um grande número de funcionários europeus.
Segundo a Procuradoria Europeia, encarregada de combater a fraude nos fundos da UE, a investigação concentra-se em fatos que envolvem suposta "fraude e corrupção no âmbito de contratos públicos, conflito de interesses e violação do sigilo profissional".
Outros dois suspeitos detidos juntamente com Mogherini na terça-feira em Bruxelas - o funcionário do alto escalão da Comissão e ex-secretário-geral do serviço diplomático europeu, Stefano Sannino, e o diretor-adjunto do Colégio da Europa, Cesare Zegretti - foram igualmente acusados.
Os três suspeitos foram libertados por "não apresentarem risco de fuga", indicou na quarta-feira a Procuradoria Europeia.
Segundo a advogada de Mogherini, Mariapaola Cherchi, a libertação da italiana, após dez horas de interrogatório, não foi acompanhada de nenhuma medida de restrição de liberdade.
No comunicado em que anunciou sua renúncia, a ex-ministra das Relações Exteriores italiana declarou-se "orgulhosa" de ter dirigido o Colégio da Europa com "o apreço e o apoio" dos estudantes, incluindo os ex-alunos da Academia Diplomática da UE, o programa objeto da investigação.
