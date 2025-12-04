Assine
Kate Winslet, 'orgulhosa' por dirigir seu primeiro filme, com roteiro de seu filho

04/12/2025 10:04

A atriz britânica Kate Winslet declarou estar "orgulhosa" de apresentar como diretora seu primeiro filme, "Goodbye June", escrito por seu filho, Joe Anders, durante a estreia mundial organizada na noite de quarta-feira em Londres.

Inspirado no falecimento da mãe da atriz, o filme conta a história de uma família de quatro filhos que se preparam para se despedir de sua mãe, June, que sofre de câncer e está hospitalizada durante as festas de fim de ano.

June é interpretada por Helen Mirren e seus filhos por Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough e a própria Kate Winslet.

O filme será lançado nos cinemas do Reino Unido em 12 de dezembro, antes de chegar à Netflix em 24 de dezembro.

É um longa-metragem "sobre a perda, mas também uma história muito bonita sobre família e vida, sobre amor, sobre o que significa ser humano e enfrentar juntos emoções difíceis", declarou Winslet à AFP em uma entrevista no tapete vermelho.

Kate Winslet já havia "pensado em dirigir" um filme, mas não sabia "quando" se sentiria preparada, "tecnicamente e emocionalmente".

"Achei incrivelmente gratificante, estimulante, enriquecedor", acrescentou, desejando repetir a experiência.

A atriz vencedora do Oscar decidiu dar o passo após ler o roteiro de seu filho, o ator Joe Anders, de 21 anos, que a "impressionou enormemente".

"Quando estava pronto para ser enviado a diretores, percebi que não queria deixar passar a oportunidade", contou a atriz.

O elenco do filme também inclui o ator Timothy Spall como o marido de June e Fisayo Akinade como seu enfermeiro.

Como diretora, Kate Winslet "foi fenomenal", elogiou Toni Collette. "Superou todas as minhas expectativas", acrescentou.

"Passei grande parte da minha vida defendendo as mulheres", acrescentou Kate Winslet, que também quis se posicionar atrás das câmeras para contribuir para uma "mudança cultural".

"Tenho 50 anos. Fiz isso e estou orgulhosa", declarou.

