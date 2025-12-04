Assine
Economia do Brasil avança no terceiro trimestre impulsionada pelo agro

AFP
AFP
Repórter
04/12/2025 09:36

A economia do Brasil cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionada pelo setor agropecuário, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (4).

O resultado mostra, no entanto, que a economia do país continuou perdendo impulso no terceiro trimestre, com um crescimento de apenas 0,1% na comparação com o trimestre anterior, em um contexto de taxas de juros elevadas, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tópicos relacionados:

brasil economia macroeconomia

