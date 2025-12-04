Assine
Israel identifica cadáver do penúltimo refém que permanecia em Gaza

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira (4) que identificou os restos mortais do penúltimo refém que permanecia em Gaza, um cidadão tailandês.

"Após concluir o processo de identificação, (...) representantes do Exército israelense e do Ministério das Relações Exteriores informaram à família de Sudthisak Rinthalak que seu corpo havia sido repatriado para o enterro", informaram as Forças Armadas na plataforma de mensagens Telegram.

O tailandês Sudthisak Rinthalak foi assassinado em 7 de outubro de 2023 e seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza, onde permaneceu sob posse do grupo Jihad Islâmica, segundo o comunicado do Exército israelense.

O trabalhador agrícola tinha 43 anos no momento de sua morte.

Em outubro, uma trégua acabou com mais de dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Com o acordo, o movimento islamista palestino libertou os últimos 20 reféns sequestrados naquele dia que permaneciam vivos.

Desde então, o Hamas e seus aliados devolveram 27 dos 28 corpos de reféns que se comprometeram a entregar a Israel no âmbito do cessar-fogo. O último cadáver que ainda não foi entregue é de um israelense.

As autoridades de Israel informaram na quarta-feira que os restos mortais devolvidos na terça-feira (4) não correspondiam aos de nenhum dos dois reféns mortos que permaneciam em Gaza.

