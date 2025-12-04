Assine
Meta começa a remover menores de 16 anos de suas plataformas na Austrália

04/12/2025 00:20

A gigante da tecnologia Meta anunciou nesta quinta-feira (4) que começou a excluir as contas de usuários australianos menores de 16 anos no Instagram, Threads e Facebook, antes da exclusão generalizada desses usuários das redes sociais, em 10 de dezembro.

A Austrália aprovou uma lei, que entrará em vigor no próximo dia 10, para obrigar as plataformas Facebook, TikTok e YouTube a remover e bloquear menores de 16 anos. Elas estão sujeitas a multas de US$ 32 milhões caso não tomem "medidas razoáveis" para cumprir a legislação. 

"Estamos trabalhando arduamente para remover todos os usuários que entendemos terem menos de 16 anos até 10 de dezembro. O cumprimento da lei será um processo contínuo, em várias etapas", disse um porta-voz da Meta.

Esses usuários podem baixar e salvar seu histórico online, acrescentou o porta-voz. "Antes de você completar 16 anos, vamos notificá-lo de que, em breve, você terá permissão para recuperar o acesso a essas plataformas, e seu conteúdo será restaurado exatamente como você o deixou."

A empresa afirmou que cumprirá a lei australiana, mas pediu que as lojas de aplicativos sejam responsabilizadas pela verificação da idade dos usuários, em vez das plataformas de redes sociais.

