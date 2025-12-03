Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Mudou a minha vida': ex-presidente de Honduras agradece a Trump por indulto

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/12/2025 23:56

compartilhe

SIGA

O ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeceu, nesta quarta-feira (3), a Donald Trump por ter perdoado uma condenação a 45 anos de prisão por narcotráfico, e disse que o presidente americano mudou a sua vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump indultou o político como parte da sua intervenção nas eleições presidenciais hondurenhas do último domingo, em que apoia o direitista Nasry Asfura, do Partido Nacional, a mesma legenda com a qual Hernández governou entre 2014 e 2022.

"O senhor analisou os fatos, reconheceu a injustiça e agiu com convicção. Mudou a minha vida, e nunca me esquecerei disso", publicou Hernández nos Estados Unidos, ao ressurgir nas redes sociais após sair de uma prisão americana na segunda-feira.

O ex-presidente, que havia solicitado o indulto a Trump em outubro, não planeja, no momento, retornar a Honduras ou à política por temer por sua vida, informou à AFP sua mulher, Ana García.

Hernández, 57, reiterou no X que foi vítima de uma "armadilha" do ex-presidente democrata Joe Biden e de sua vice-presidente para ser acusado de ajudar a introduzir centenas de toneladas de drogas nos Estados Unidos em um "julgamento fraudulento". 

"Não havia provas reais, apenas acusações de criminosos que buscavam vingança. Mas a verdade da minha inocência prevaleceu."

O indulto concedido a Hernández abalou as eleições gerais em Honduras, nas quais o candidato apoiado por Trump se encontra tecnicamente empatado com o apresentador de TV de direita Salvador Nasralla, após a apuração de 80% das atas de votação.

bur-axm/atm/lb/rpr

Tópicos relacionados:

eleicoes eua honduras narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay