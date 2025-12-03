Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe de gangue haitiana pega prisão perpétua nos EUA por sequestro de missionários

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/12/2025 23:32

compartilhe

SIGA

O líder de uma gangue haitiana foi condenado nesta quarta-feira (3) pela Justiça dos Estados Unidos à prisão perpétua por ordenar o sequestro em 2021 de um grupo de missionários americanos e seus filhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Germine Joly, de 34 anos, foi declarado culpado em maio por um tribunal de Washington por sua participação no sequestro de 16 americanos, entre eles cinco crianças, e um canadense em outubro de 2021.

A gangue conhecida como 400 Mawozo exigia um resgate de um milhão de dólares (R$ 5,3 milhões, na cotação atual) por refém e a libertação de Joly, preso desde 2015 pelas autoridades do Haiti, segundo a acusação.

Dois reféns foram liberados em novembro de 2021 e outros três no mês seguinte, após o pagamento de um resgate de 350 mil dólares (R$ 1,86 milhão). Os 12 restantes conseguiram escapar após dois meses em cativeiro.

Os Estados Unidos conseguiram a extradição de Joly pelo Haiti em maio de 2022.

"Esta sentença deixa claro que o plano de Germine Joly para ser libertado utilizando cristãos como peões fracassou", disse em comunicado a procuradora federal para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

O Haiti é o país mais pobre de Américas e sofre há bastante tempo com a violência das organizações criminosas, que cometem assassinatos, estupros, saques e sequestros, em um contexto de instabilidade política crônica.

A situação piorou ainda mais a partir de 2024, quando as gangues obrigaram o primeiro-ministro Ariel Henry a renunciar.

O país, que não realiza eleições desde 2016, é governado desde então por um Conselho Presidencial de Transição (CPT), que não consegue pôr freio à violência.

sst/ev/db/mvl/rpr

Tópicos relacionados:

eua gangues haiti justica pena prisao religiao sequestro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay