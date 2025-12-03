Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guerrilha do ELN liberta 28 reféns na fronteira entre Colômbia e Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/12/2025 22:32

compartilhe

SIGA

A guerrilha do ELN libertou, nesta quarta-feira (3), 28 pessoas que haviam sido sequestradas em janeiro, no contexto de uma ofensiva contra dissidentes de outro grupo rebelde que deixou mais de 100 mortos na fronteira entre Colômbia e Venezuela, informou a Defensoria do Povo colombiana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre os reféns entregues a uma comissão humanitária havia cinco menores de idade, afirmou a Defensoria do Povo, instituição responsável por zelar pelos direitos humanos.

Nas imagens divulgadas pela Defensoria, os reféns aparecem sentados em cadeiras plásticas, aguardando o momento da libertação, ao lado de delegados da ONU e da Igreja Católica que acompanharam o processo.

Também aparece o comandante regional do Exército de Libertação Nacional (ELN), conhecido como Ricardo, cercado por homens encapuzados e armados.

O ataque do ELN no início do ano, na região de Catatumbo, foi o mais violento ocorrido durante o governo do presidente de esquerda Gustavo Petro, e pôs fim às negociações de paz com o grupo.

A ofensiva contra uma dissidência da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) provocou confrontos que deslocaram milhares de civis. Desde então, a guerrilha não deu sinais de querer retomar o diálogo.

"Pedimos e esperamos mais libertações. A guerra está errada. A vida e a liberdade estão certas", escreveu no X a titular da Defensoria do Povo, Iris Marín.

Segundo essa instituição, a maioria dos libertados, 17 homens e 11 mulheres, declarou estar "em bom estado de saúde".

No fim de semana, também em Catatumbo, outras 11 pessoas mantidas sequestradas desde o início da violência foram libertadas. Em março, outras 22 tinham sido liberadas.

O ELN, o grupo rebelde mais antigo das Américas, negociou por dois anos com o governo Petro, mas os diálogos terminaram perante a continuidade dos ataques.

Analistas afirmam que o grupo de origem guevarista se financia por meio do narcotráfico, do garimpo ilegal e de sequestros com fins extorsivos na Colômbia e na Venezuela.

A Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína.

vd/das/atm/lm/rpr

Tópicos relacionados:

colombia guerrilha sequestro venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay