Wall Street fecha em alta diante de possível corte de juros
Depois de alguma oscilação durante o pregão, a Bolsa de Valores de Nova York finalmente fechou em alta nesta quarta-feira (3), impulsionada pelos dados decepcionantes de emprego nos Estados Unidos, que sugerem um novo corte dos juros por parte do banco central americano.
O índice Dow Jones avançou 0,86%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,17% e o ampliado S&P 500, 0,30%.
Segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab publicada nesta quarta-feira, o setor privado eliminou 32 mil empregos em novembro nos Estados Unidos. Contudo, os analistas esperavam a geração de entre 10 mil e 40 mil novos postos de trabalho, segundo os consensos publicados por Trading Economics e MarketWatch.
O enfraquecimento do indicador ADP reforça a ideia nos mercados de que o Federal Reserve (Fed, banco central) reduzirá os juros ao final de sua reunião de 9 e 10 de dezembro.
"O mercado volta a se mostrar otimista em relação à possibilidade de uma redução das taxas de juros do Fed antes do fim do ano", disse à AFP Sam Stovall, da CFRA.
Uma política de flexibilização monetária tende a estimular o crescimento e, consequentemente, a melhorar as perspectivas de lucro das empresas, o que explica o comportamento da Bolsa nesta quarta.
"O que os mercados mais temem é uma recessão", e se o Fed continuar reduzindo os juros, "isso vai contribuir em grande medida para evitar esse risco potencial", indicou Stovall.
O mercado agora espera o índice de preços para o mês de setembro, que será publicado na sexta-feira e foi adiado por conta do bloqueio orçamentário ("shutdown") nos Estados Unidos.
