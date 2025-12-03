Assine
Internacional

Técnico francês Wilfried Nancy assume comando do Celtic da Escócia

03/12/2025 20:58

O Celtic Glasgow, campeão das últimas quatro edições da liga escocesa, anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do francês Wilfried Nancy como seu novo treinador. 

O técnico de 48 anos chega ao tradicional clube escocês com uma reputação considerável conquistada na América do Norte. 

O clube alviverde teve um primeiro semestre marcado pela não classificação para a Liga dos Campeões e por tensões entre torcedores e diretoria devido a uma janela de transferências considerada insuficiente. 

O Celtic ocupa atualmente a segunda posição no campeonato escocês, tendo conquistado 13 dos últimos 14 títulos, dois pontos atrás do Hearts. 

Martin O'Neill era o treinador interino desde a saída de Brendan Rodgers no final de outubro. 

Wilfried Nancy, que assinou um contrato de dois anos e meio, foi auxiliar técnico de Thierry Henry no Montreal Impact, do Canadá, antes de assumir o comando da equipe.

Desde 2022, ele comandava o Columbus Crew nos Estados Unidos, com o qual conquistou a MLS em 2023 e a Leagues Cup em 2024, sendo eleito o melhor técnico do ano.

