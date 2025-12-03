Trump se dispõe a publicar vídeo de 2º ataque contra suposta 'narcolancha'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (3) que está disposto a divulgar o vídeo de um segundo ataque letal contra uma lancha supostamente utilizada por narcotraficantes no Caribe, que matou duas pessoas que haviam sobrevivido ao primeiro míssil.

"Não sei o que eles têm, mas seja o que for, não há nenhum problema, vamos publicar", declarou o presidente republicano a jornalistas no Salão Oval, referindo-se aos responsáveis militares pela operação.

O primeiro ataque dos Estados Unidos contra uma lancha no Mar do Caribe, em 2 de setembro, deixou 11 mortos, segundo divulgaram o próprio Trump e seu secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Recentemente, a Casa Branca confirmou que houve um segundo ataque no contexto dessa operação em águas do Caribe.

Esse segundo impacto matou sobreviventes que estavam na água após o primeiro míssil.

"Paramos todos os barcos. Eliminamos todos", comemorou Trump.

Segundo ele, cada ataque resultou em vidas americanas salvas graças à destruição dos supostos carregamentos de drogas.

Esse segundo ataque contra pessoas que flutuavam em águas internacionais é considerado um possível crime de guerra por legisladores democratas, que prometeram pressionar para que haja uma investigação no Congresso.

Tanto a Casa Branca quanto o Pentágono afirmam que Hegseth não teve relação com essa decisão e responsabilizam o almirante que supervisionou a operação.

Trump insistiu em que haverá ataques contra alvos em terra "muito em breve" e revelou que manteve uma conversa muito breve com o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"Eu disse apenas algumas coisas para ele", explicou.

"É muito mais do que uma campanha de pressão", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Washington considera que esses ataques são lícitos porque declarou os principais cartéis do narcotráfico como organizações terroristas.

Os ataques no Caribe deixaram ao menos 80 mortos.

