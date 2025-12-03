Trump flexibiliza restrições sobre consumo e emissões de veículos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (3) uma flexibilização das normas sobre consumo de combustível e emissões de veículos, que haviam sido reforçadas por seu antecessor, o democrata Joe Biden.

"Meu governo está tomando medidas históricas para reduzir os custos para os consumidores americanos, proteger os empregos na indústria automobilística americana e tornar a compra de um carro muito mais acessível para inúmeras famílias americanas", declarou Trump em um evento na Casa Branca.

O republicano também qualificou as normas impostas por Biden como "ridiculamente onerosas" e "horríveis".

Trump referia-se à regulamentação conhecida como "Corporate Average Fuel Economy", implementada em 1975 e emendada ao longo dos anos por diferentes governos.

Durante seu primeiro mandato, Trump havia revertido a limitação imposta pela administração de Barack Obama e, agora de volta ao poder, decidiu fazer o mesmo com o fortalecimento instaurado por Biden sobre essa normativa.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, este cético das mudanças climáticas revogou ou reduziu muitas medidas que favoreciam a transição dos veículos para a energia elétrica.

O sistema denominado Cafe exigia até então que os veículos alcançassem o melhor desempenho "possível" em termos de consumo de combustível por quilômetro percorrido.

O governo de Biden havia estabelecido uma melhoria de 8% para os modelos de 2024 e 2025 e de 10% para os de 2026, com o objetivo de alcançar mais de 50 milhas por galão até 2031 (80 km por 3,78 litros, ou mais de 20 km por litro).

O Departamento dos Transportes estimou em junho que essas metas seriam inalcançáveis para os veículos de combustão e, portanto, imporiam a transição elétrica.

elm/tu/spi/mr/db/ic/am