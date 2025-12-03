Assine
Brady, O'Neal e Gretzky: ícones de outros esportes vão participar do sorteio da Copa de 2026

Repórter
03/12/2025 18:14

Lendas do esporte norte-americano, como Tom Brady, Shaquille O'Neal e Wayne Gretzky, participarão do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado na sexta-feira em Washington, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (3). 

Esse trio de ícones do futebol americano, basquete e hóquei no gelo será acompanhado pela estrela do beisebol Aaron Judge, atual capitão do New York Yankees, representando assim as quatro principais ligas esportivas da América do Norte. 

O quarteto de estrelas se juntará ao ex-jogador de futebol inglês Rio Ferdinand no palco, que apresentará a cerimônia no Kennedy Center. O sorteio definirá os grupos do torneio, que foi expandido pela primeira vez para 48 seleções. 

Brady, o jogador mais premiado da história da NFL, com sete títulos, O'Neal, quatro vezes campeão da NBA, e Judge são figuras proeminentes no esporte americano, enquanto Gretzky representa o Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo, juntamente com o México.

"O futebol tem um poder único de unir pessoas do mundo todo e gerar um impacto positivo, e estou ansioso para ver isso acontecer na América do Norte no ano que vem e nos anos seguintes", disse Gretzky, considerado o maior jogador de hóquei no gelo de todos os tempos, em comunicado. 

"Participar do sorteio da Copa do Mundo é uma honra incrível. É o tipo de palco global com que todo atleta sonha", disse Tom Brady. 

A lista de convidados especiais anunciada pela Fifa também inclui Eli Manning, bicampeão da NFL e atual personalidade da televisão, como anfitrião do evento no tapete vermelho no Kennedy Center. 

Os presidentes dos Estados Unidos e do México, Donald Trump e Claudia Sheinbaum, deverão comparecer à cerimônia, que contará com apresentações musicais de Andrea Bocelli, Robbie Williams e Village People.

