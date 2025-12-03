Assine
Internacional

Guaxinim é encontrado dormindo bêbado no banheiro de loja de bebidas nos EUA

Repórter
03/12/2025 17:50

Um guaxinim invadiu uma loja de bebidas no leste dos Estados Unidos e acabou bêbado no banheiro do estabelecimento, deixando para trás um rastro de garrafas de destilados quebradas.

O animal recuperou a liberdade após dormir o suficiente para se recuperar dos efeitos da bebedeira.

O centro de resgate e proteção animal do condado de Hanover anunciou na terça-feira (3) que o guaxinim entregue aos prazeres do álcool havia invadido uma loja de bebidas na cidade de Ashland, no estado da Virgínia, durante o fim de semana prolongado do Dia de Ação de Graças.

No sábado, os responsáveis pelo abrigo receberam uma ligação alertando sobre a presença do "suspeito", que, em sua fuga etílica, quebrou prateleiras e garrafas do local.

Nas fotos publicadas pelo abrigo, é possível ver garrafas quebradas espalhadas pelo chão e a criatura hedonista pagando o preço de sua aventura, deitado de bruços no banheiro.

"Depois de dormir algumas horas e sem qualquer sinal de ferimentos, ele foi liberado são e salvo na natureza", explicou o abrigo em uma publicação no Facebook.

