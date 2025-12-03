Real Madrid vence Athletic Bilbao e mantém perseguição ao Barcelona

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0 nesta quarta-feira (3), em San Mamés, em jogo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, e se colocou a um ponto do líder Barcelona, que na terça-feira bateu o Atlético de Madrid por 3 a 1.

Com dois gols do astro Kylian Mbappé (7' e 59') e um de seu compatriota Eduardo Camavinga (42'), o time comandado pelo técnico Xabi Alonso encerrou uma série de três empates consecutivos na competição.

O jogo em Bilbao, antecipado devido à disputa da Supercopa da Espanha em janeiro, teve o protagonismo de Mbappé, que em sua segunda visita à casa do Athletic compensou o pênalti perdido na derrota sofrida na temporada passada.

O time basco, por sua vez, segue sem emendar uma sequência de resultados positivos e fica apenas na oitava posição da tabela.

O Athletic terá uma sequência dura contra adversários complicados nos próximos jogos, contra Atlético de Madrid no Espanhol e Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

--- Jogos antecipados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Barcelona - Atlético de Madrid 3 - 1

- Quarta-feira:

Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25

2. Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19

3. Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16

4. Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 28 14 14

5. Betis 24 14 6 6 2 22 14 8

6. Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic Bilbao 20 15 6 2 7 14 20 -6

9. Rayo Vallecano 17 14 4 5 5 13 15 -2

10. Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2

11. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

12. Celta Vigo 16 14 3 7 4 16 19 -3

13. Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4

14. Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3

15. Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9

16. Mallorca 13 14 3 4 7 15 22 -7

17. Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6

18. Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13

19. Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10

20. Real Oviedo 9 14 2 3 9 7 22 -15

