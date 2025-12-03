Assine
Real Madrid vence Athletic Bilbao e mantém perseguição ao Barcelona

03/12/2025 17:26

O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0 nesta quarta-feira (3), em San Mamés, em jogo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, e se colocou a um ponto do líder Barcelona, que na terça-feira bateu o Atlético de Madrid por 3 a 1.

Com dois gols do astro Kylian Mbappé (7' e 59') e um de seu compatriota Eduardo Camavinga (42'), o time comandado pelo técnico Xabi Alonso encerrou uma série de três empates consecutivos na competição.

O jogo em Bilbao, antecipado devido à disputa da Supercopa da Espanha em janeiro, teve o protagonismo de Mbappé, que em sua segunda visita à casa do Athletic compensou o pênalti perdido na derrota sofrida na temporada passada.

O time basco, por sua vez, segue sem emendar uma sequência de resultados positivos e fica apenas na oitava posição da tabela.

O Athletic terá uma sequência dura contra adversários complicados nos próximos jogos, contra Atlético de Madrid no Espanhol e Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

--- Jogos antecipados da 19ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília): 

   - Terça-feira:

   Barcelona - Atlético de Madrid 3 - 1

   - Quarta-feira:

   Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 3

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               37  15  12   1   2  42  17  25

    2. Real Madrid             36  15  11   3   1  32  13  19

    3. Villarreal              32  14  10   2   2  29  13  16

    4. Atlético de Madrid      31  15   9   4   2  28  14  14

    5. Betis                   24  14   6   6   2  22  14   8

    6. Espanyol                24  14   7   3   4  18  16   2

    7. Getafe                  20  14   6   2   6  13  15  -2

    8. Athletic Bilbao         20  15   6   2   7  14  20  -6

    9. Rayo Vallecano          17  14   4   5   5  13  15  -2

   10. Real Sociedad           16  14   4   4   6  19  21  -2

   11. Elche                   16  14   3   7   4  15  17  -2

   12. Celta Vigo              16  14   3   7   4  16  19  -3

   13. Sevilla                 16  14   5   1   8  19  23  -4

   14. Alavés                  15  14   4   3   7  12  15  -3

   15. Valencia                14  14   3   5   6  13  22  -9

   16. Mallorca                13  14   3   4   7  15  22  -7

   17. Osasuna                 12  14   3   3   8  12  18  -6

   18. Girona                  12  14   2   6   6  13  26 -13

   19. Levante                  9  14   2   3   9  16  26 -10

   20. Real Oviedo              9  14   2   3   9   7  22 -15

