Napoli sofre, mas vence Cagliari nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Itália

O Napoli, atual campeão italiano e líder da Serie A, teve dificuldades em sua estreia na Copa da Itália, mas garantiu vaga nas quartas de final nesta quarta-feira (3) após vencer o Cagliari nos pênaltis (1-1 no tempo regulamentar e 9-8 nas penalidades).

O time napolitano, que abriu o placar aos 28 minutos com um gol de Lorenzo Lucca, parecia destinado a uma vitória tranquila. Mas o Cagliari empatou por meio de Sebastiano Esposito no segundo tempo (67').

Ao final do tempo regulamentar, conforme estipulado pelas regras da Copa da Itália, as duas equipes decidiram a partida nos pênaltis, sem precisar de prorrogação.

O quarto cobrador do Cagliari, Mattia Felici, foi o primeiro a errar, acertando o travessão do Napoli para a alegria da torcida no Estádio Diego Armando Maradona.

Mas o brasileiro Davis Neres, que poderia ter garantido a classificação para sua equipe, chutou mal e a bola foi facilmente defendida pelo goleiro Elia Caprile.

Foi somente na décima cobrança do Cagliari, de Zito Luvumbo, que o goleiro do Napoli Vanja Milinkovic-Savic, especialista em pênaltis, fez sua primeira defesa. E foi decisiva, já que em seguida seu companheiro de equipe, Alessandro Buongiorno, garantiu a classificação para o seu time.

Na próxima fase, o Napoli enfrentará o vencedor do confronto entre Como e Fiorentina, marcado para o final de janeiro.

As oitavas de final continuam nesta quarta-feira com o duelo entre Inter de Milão e Venezia, último clube da Serie B ainda na disputa, enquanto o atual campeão Bologna recebe o Parma na quinta-feira.

--- Jogos desta quarta-feira:

(+) Atalanta - Genoa 4-0

(+) Napoli - Cagliari 1-1 (9-8 nos pênaltis)

Inter de Milão - Venezia

Já disputado (na terça-feira):

(+) Juventus - Udinese 2 - 0

--- A serem disputados:

- Quinta-feira, 4 de dezembro:

Bologna - Parma

Lazio - Milan

- Terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Roma - Torino

- Terça-feira, 27 de janeiro de 2026

Fiorentina - Como

(+): classificados para as quartas de final

jr/aam/cb