Campeão Stuttgart vence Bochum (2-0) e avança às quartas da Copa da Alemanha

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/12/2025 17:02

O Stuttgart, atual campeão da Copa da Alemanha, avançou às quartas de final do torneio ao derrotar o Bochum por 2 a 0 nesta quarta-feira (3).

O zagueiro do Bochum Philip Strompf viveu um primeiro tempo de pesadelo, com um gol contra aos 12 minutos e um cartão vermelho pouco antes do intervalo.

No início da segunda etapa, Deniz Undav matou o jogo para o Stuttgart marcando de cabeça o seu sétimo gol nos últimos quatro jogos entre Bundesliga e Copa.

Além do Stuttgart, o Freiburg também garantiu vaga nas quartas de final ao bater o Darmstadt, da segunda divisão, também por 2 a 0.

Ainda nesta quarta-feira, o 20 vezes campeão Bayern de Munique joga na capital contra o Union Berlin.

Bayer Leverkusen, St. Pauli, RB Leipzig e Hertha Berlim venceram seus jogos na terça-feira e já estão entre os oito melhores da competição.

--- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Alemanha (horário de Brasília): 

- Terça-feira

(+) Hertha Berlim (D2) - Kaiserslautern (D2) 6-1 

Borussia Mönchengladbach (D1) - (+) St. Pauli (D1) 1-2 

(+) RB Leipzig (D1) - Magdeburg (D2) 3-1 

Borussia Dortmund (D1) - (+) Bayer Leverkusen (D1) 0-1 

- Quarta-feira 

Bochum (D2) - (+) Stuttgart (D1) 0 - 2

(+) Freiburg (D1) - Darmstadt (D2) 2 - 0

(17h45) 

Hamburgo (D1) - Kiel (D2) 

Union Berlin (D1) - Bayern de Munique (D1) 

As quartas de final estão marcadas para os dias 3, 4, 10 e 11 de fevereiro. 

As semifinais estão marcadas para os dias 21 e 22 de abril. 

A final será realizada em Estádio Olímpico de Berlim, em 23 de maio.

