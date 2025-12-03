Governo Trump anuncia operação contra imigrantes 'criminosos' em Nova Orleans

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (3), uma operação "contra imigrantes irregulares com antecedentes criminais" em Nova Orleans, após criticar as autoridades democratas da cidade por não cooperarem.

O presidente Donald Trump havia reiterado na terça-feira a sua intenção de enviar militares da Guarda Nacional a Nova Orleans (sul), como fez desde junho em Los Angeles (oeste), Washington e Memphis (sul), contra a vontade das autoridades locais democratas.

O mandatário afirma que este envio é necessário para combate a criminalidade e apoiar a polícia federal de imigração (ICE).

Trump disse ter recebido uma ligação do governador republicano da Louisiana, Jeff Landry, pedindo ajuda.

O departamento especificou em um comunicado que inicia esta operação "direcionada contra imigrantes irregulares com antecedentes criminais que estão em liberdade devido às políticas de santuário" adotadas pelas autoridades democratas de Nova Orleans.

Estas políticas implementadas por numerosos estados e cidades democratas consistem em limitar estritamente a colaboração entre as forças de ordem locais e a polícia federal de imigração, sobretudo para proteger os imigrantes em situação irregular de possíveis deportações.

Um fotógrafo da AFP no local presenciou várias detenções durante a manhã.

Donald Trump transformou a luta contra a imigração irregular em uma prioridade absoluta, citando uma "invasão" dos Estados Unidos por "criminosos vindos do exterior" e comunicando amplamente sobre as deportações de imigrantes.

Seu governo associa sistematicamente a criminalidade à imigração clandestina e assegura que foca nos "piores dos piores" imigrantes que cometeram crimes.

Mas, segundo estatísticas não publicadas do ICE obtidas por especialistas do Instituto Cato, de tendência liberal, apenas 5% das pessoas detidas pela polícia de imigração desde o início do ano fiscal, em 1º de outubro, foram condenadas por atos de violência, e cerca de 70% não possuem nenhuma condenação.

O Departamento de Segurança Nacional contesta estes números e argumenta que "70% das detenções realizadas pelo ICE envolvem estrangeiros em situação irregular acusados ou condenados por crimes nos Estados Unidos".

str-sst/jz/mr/yr/am