Dani Olmo sofre luxação no ombro e não joga mais em 2025

O meio-campista espanhol Dani Olmo, do Barcelona, sofreu uma luxação no ombro esquerdo e não joga mais em 2025, informou o clube catalão nesta quarta-feira (3).

Olmo se machucou ao cair após marcar o segundo gol do Barça na vitória sobre o Atlético de Madrid por 3 a 1, no Camp Nou, em jogo antecipado pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, liderado pela equipe 'blaugrana'.

"Após os exames realizados, optou-se por um tratamento conservador e o tempo aproximado de recuperação é de um mês", explicou o Barcelona em comunicado.

Desde que chegou ao clube, em 2024, Olmo sofreu várias lesões que prejudicaram seu desempenho.

O jogador de 27 anos se junta a Fermín López, Gavi e Marc-André ter Stegen no departamento médico do Barça.

O time catalão também terá o desfalque por tempo indeterminado do zagueiro Ronald Araújo devido a "uma situação particular", segundo o técnico Hansi Flick.

No entanto, a imprensa espanhola informa que o jogador não está bem psicologicamente após as críticas que recebeu por ter sido expulso em Stamford Bridge há uma semana, na derrota por 3 a 0 para o Chelsea na Liga dos Campeões.

O Barcelona, líder do Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, jogará no próximo fim de semana contra o Betis, antes de receber o Eintracht Frankfurt na semana que vem pela Champions.

