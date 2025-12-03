Assine
Nasralla amplia vantagem sobre candidato apoiado por Trump nas presidenciais de Honduras

03/12/2025 12:34

O apresentador de televisão Salvador Nasralla aumentou a vantagem, nesta quarta-feira (3), sobre o conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente americano, Donald Trump, na caótica apuração das eleições presidenciais de Honduras.

De todo modo, Nasralla (direita) e Asfura permanecem em empate técnico três dias depois da realização das eleições, cuja contagem de votos é marcada por acusações de fraude e atrasos.

Com 79% das urnas apuradas, Nasralla, do Partido Liberal (PL), tem 40,34% dos votos frente a 39,57% de Asfura, do Partido Nacional (PN), segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). 

O CNE interrompeu, na madrugada de segunda-feira, a divulgação dos dados, o que levou Trump a ameaçar com "consequências graves" para Honduras se decidisse "mudar os resultados" das presidenciais. A difusão foi retomada ao meio-dia de terça-feira.

Trump se tornou um protagonista na reta final do processo eleitoral, ao declarar apoio a Asfura, um empresário do setor da construção, de 67 anos, a quem considera um "amigo da liberdade". 

O presidente americano chama Nasralla de "quase comunista" por ter ocupado um alto cargo no atual governo da presidente de esquerda Xiomara Castro.

Nasralla rompeu em seguida com Castro e se declara um admirador dos presidentes de direita da Argentina, Javier Milei, e de El Salvador, Nayib Bukele.

Trump também agitou o processo eleitoral, ao conceder indulto e libertar, na segunda-feira, o ex-presidente Juan orlando Hernández (2014-2022), ex-líder do PN, condenado no ano passado a 45 anos de prisão por narcotráfico. 

Na apuração, a candidata governista, Rixi Moncada, tem 19,02% dos votos. 

hma/axm/mvv-jc

Tópicos relacionados:

eleicoes eua honduras politica

