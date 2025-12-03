Apagão afeta Havana e várias províncias de Cuba

Milhões de pessoas ficaram sem luz nesta quarta-feira (3) no oeste de Cuba, incluindo Havana, devido um dano na rede nesta região, informou a companhia elétrica da capital.

A empresa reportou uma desconexão do sistema nacional que afetou várias províncias.

Na capital, onde vivem 1,7 milhão de pessoas, houve um apagão geral, "não há serviço elétrico", disse a empresa.

Cuba atravessa uma severa crise econômica que se reflete em seu sistema elétrico obsoleto e há dois anos sofre apagões recorrentes, alguns por mais de 20 horas ou até mesmo dias.

Na segunda-feira, no horário de pico, 59% dos habitantes estavam sem luz, segundo as autoridades.

As oito centrais elétricas, quase todas inauguradas entre os anos 1980 e 1990, sofrem panes regulares ou têm suas atividades interrompidas para manutenção por semanas.

A falta recorrente de combustível contribui para os cortes.

Até o momento, a instalação de 30 parques fotovoltaicos, com a ajuda da China, não impediram os longos apagões.

O governo afirma que o embargo financeiro e comercial dos Estados Unidos, em vigor desde 1962, o impede de reparar sua rede elétrica.

No entanto, economistas apontam uma falta crônica de investimento estatal no setor.

