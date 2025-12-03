Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA: setor privado elimina 32.000 postos de trabalho em novembro e surpreende os mercados

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/12/2025 10:58

compartilhe

SIGA

O setor privado eliminou 32.000 empregos nos Estados Unidos em novembro, contrariando as expectativas do mercado, que esperava um crescimento, segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab publicada nesta quarta-feira (3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No mês passado, a maioria dos empregos eliminados estava no setor industrial e nas empresas com menos de 50 funcionários, segundo o estudo.

myl/ni/vmt/val/fp/yr

Tópicos relacionados:

conjuntura emprego empresas eua macroeconomia trabalho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay