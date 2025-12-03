Assine
Israel anuncia que restos mortais entregues na terça não correspondem a nenhum refém de Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/12/2025 06:37

Israel anunciou nesta quarta-feira (3) que os restos mortais entregues na terça não eram de nenhum dos dois reféns mortos que permanecem na Faixa de Gaza.

"Após o processo de identificação realizado no Centro Nacional de Medicina Legal, foi estabelecido que os elementos fornecidos ontem da Faixa de Gaza para exame não têm relação com nenhum dos reféns", afirmou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, em um comunicado.

A polícia israelense informou na terça-feira que havia recebido os supostos restos mortais de um dos dois últimos reféns que continuam na Faixa de Gaza. 

O gabinete de Netanyahu também confirmou a entrega na terça. Não especificou se os restos mortais pertenciam a um dos dois últimos reféns de Gaza — o israelense Ran Gvili e o tailandês Sudthisak Rinthalak —, mas afirmou que as autoridades estavam em "contato contínuo" com suas famílias. 

Os integrantes do movimento islamista palestino Hamas sequestraram 251 pessoas em seu ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. 

Após o cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor em outubro, os militantes entregaram os últimos 20 reféns vivos e, até o momento, 26 dos 28 mortos.

Tópicos relacionados:

conflito gaza hamas israel palestinos refens

