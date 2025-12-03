Genro do opositor González Urrutia enfrenta julgamento 'clandestino' na Venezuela, denuncia família

A família de Rafael Tudares Bracho, genro do ex-candidato à presidência Edmundo González Urrutia, denunciou na terça-feira que ele está sendo submetido a um julgamento 'clandestino' na Venezuela, quase um ano após sua detenção, que aconteceu antes da posse do presidente Nicolás Maduro em janeiro.

Tudares foi interceptado por homens encapuzados quando seguia com os dois filhos para uma escola, denunciou na época o opositor González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais de julho de 2024 e está exilado atualmente.

"Hoje, 2 de dezembro de 2025, à noite, tomei conhecimento de informações extraoficiais, publicadas nas redes sociais e em alguns meios digitais, sobre a suposta condenação que teria sido imposta ao meu marido Rafael Tudares Bracho, pela pena máxima de 30 anos de prisão", declarou Mariana González de Tudares, filha de González Urrutia.

Publicações não confirmadas nas redes sociais citam uma condenação a 30 anos de prisão.

O advogado da família, José Vicente Haro, indicou não ter conhecimento da sentença à AFP, que tentou sem sucesso entrar em contato com as autoridades.

Em junho, as autoridades venezuelanas informaram que Tudares Bracho seria julgado pelos crimes de terrorismo, conspiração, associação para delinquir e legitimação de capitais.

"Meu advogado e eu nos dirigiremos às autoridades competentes para solicitar as informações oficiais pertinentes, apesar dos grandes obstáculos e barreiras que foram impostos para obter informações sobre o caso e defender os direitos de Rafael", acrescentou Mariana González de Tudares.

Ela afirmou que "o processo judicial e o julgamento penal" contra seu marido "violam flagrantemente seus direitos humanos".

A autoridade eleitoral proclamou a vitória de Maduro para um terceiro mandato consecutivo sem publicar os resultados detalhados, alegando um ataque hacker.

A oposição denunciou fraude após divulgar atas das mesas de votação em um site. O governo afirmou que as atas eram falsas.

A família de Rafael Tudares Bracho está há quase 11 meses sem contato com ele.

