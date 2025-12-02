Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Coreia do Sul não tomará partido em disputa entre China e Japão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 23:44

compartilhe

SIGA

O presidente sul-coreano Lee Jae Myung afirmou nesta quarta-feira (3, data local) que seu país não tomará partido na disputa entre Japão e China em torno de Taiwan.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Há uma expressão coreana que diz: 'Pare a briga, mas ajude a chegar a um acordo'. Japão e China estão em um conflito e tomar partido apenas agrava as tensões", declarou Lee em entrevista coletiva.

"O enfoque ideal é a coexistência, o respeito mútuo e cooperar até onde for possível", declarou Lee, que classificou o nordeste da Ásia como uma "região altamente perigosa em termos de segurança militar".

A tensão nas relações entre China e Japão escalou desde que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugeriu que seu país poderia intervir militarmente no caso de um ataque chinês a Taiwan, uma ilha com regime democrático próprio que Pequim reivindica como parte de seu território.

Em resposta, a China pediu a seus cidadãos que não viajem ao Japão e diversos eventos culturais foram cancelados.

Na semana passada, uma cantora japonesa foi retirada do palco em Xangai, no meio de uma apresentação, como consequência da disputa diplomática.

oho-kjk/hmn/mtp/mas/cr/rpr

Tópicos relacionados:

china coreia diplomacia do japao sul

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay