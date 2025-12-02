Assine
Wall Street se recupera e encerra dia em alta

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 20:04

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (2) depois que as ações de empresas de tecnologia recuperaram terreno, enquanto os investidores aguardam novidades no front macroeconômico dos Estados Unidos.

O Dow Jones avançou 0,39%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,59% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,25%.

"O apetite pelo risco retorna hoje a Wall Street e as ações se recuperam da queda de segunda-feira", resumiu José Torres, da Interactive Brokers.

Após o recuo da véspera, os "Sete Magníficos", apelido das grandes companhias do setor tecnológico, fecharam quase todas no azul, como Nvidia (+0,86%), Alphabet (+0,29%), Apple (+1,09%) e Meta (+0,97%).

Os papéis ligados ao setor de criptomoedas também se recuperaram, assim como o bitcoin. As plataformas de negociação Coinbase (+1,32%, a 263,26 dólares) e Robinhood (+2,20%, a 125,95 dólares) subiram.

No plano macroeconômico, "o entusiasmo gerado pela perspectiva de uma redução das taxas de juros pelo Fed [banco central dos EUA] pode evoluir nesta semana", explicou Torres, em referência a novos indicadores que serão divulgados nos próximos dias.

Por enquanto, uma queda de um quarto de ponto percentual nas taxas é amplamente antecipada pelo mercado para a próxima reunião da autoridade monetária, nos dias 9 e 10 de dezembro.

A bolsa espera, na quarta-feira, o relatório mensal sobre a criação de empregos no setor privado em novembro e, na sexta-feira, a inflação de setembro.

A divulgação de vários índices-chave dos Estados Unidos foi atrasada devido ao bloqueio orçamentário ("shutdown") de 43 dias que afetou o país.

ni/spi/cr/nn/mr/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado

