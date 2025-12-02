Assine
Internacional

Juventus vence Udinese e é 1ª classificada para as quartas da Copa da Itália

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/12/2025 20:04

Com um gol em cada tempo, a Juventus se classificou com tranquilidade para as quartas de final da Copa da Itália ao derrotar a Udinese por 2 a 0 nesta terça-feira (2), em Turim.

Contra o time que ocupa a 11ª posição na Serie A, a "Vecchia Signora" abriu o placar aos 23 minutos com um gol contra do jovem zagueiro da Udinese Matteo Palma, de 17 anos, e ampliou a vantagem com um pênalti convertido pelo meio-campista Manuel Locatelli (68'). 

As oitavas de final continuam na quarta-feira com três jogos, incluindo Napoli x Cagliari e Inter de Milão x Venezia.

O Milan, atual líder do campeonato italiano, viaja a Roma na quinta-feira para enfrentar a Lazio.

--- Jogos das oitavas de final da Copa da Itália:

Terça-feira

(+) Juventus - Udinese 2 - 0

Quarta-feira

Atalanta - Genoa

Napoli - Cagliari

Inter de Milão - Venezia

Quinta-feira

Bologna - Parma

Lazio - Milan

Terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Roma - Torino

Terça-feira, 27 de janeiro de 2026

Fiorentina - Como

(+) classificados para a próxima fase.

bds/gk/iga/dam/aam/cb

Tópicos relacionados:

copa fbl ita

