Serena Williams desmente eventual retorno ao circuito da WTA

A lenda do tênis Serena Williams, que não joga desde 2022, desmentiu nesta terça-feira (2) os rumores de retorno ao circuito da WTA, após seu nome reaparecer na lista de jogadoras acompanhadas pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA).

A inscrição na lista da ITIA, órgão responsável pelos exames antidoping no tênis, é um passo prévio a um eventual retorno às competições. Uma possibilidade que a americana de 44 anos descartou.

"Meu Deus. Eu não vou voltar. Isso é uma loucura", escreveu Serena na rede social X.

"É verdade que ela está novamente na lista de jogadoras submetidas a exames antidoping", declarou Adrian Bassett, porta-voz da ITIA, horas antes em Londres, em resposta às notícias veiculadas pela imprensa.

Serena Williams não participa de nenhum torneio desde a derrota na terceira rodada do US Open de 2022. Ela ficou a um título da marca histórica de 24 títulos de Grand Slam, ostentada por Margaret Court no feminino e Novak Djokovic no masculino.

Após a derrota em três sets para a australiana Ajla Tomljanovic no US Open há três anos, Serena havia declarado que não queria usar o termo "aposentada".

Sua irmã mais velha, Venus, vencedora de sete Grand Slams, voltou às quadras em julho aos 45 anos, depois de quase dois anos de ausência.

Quando retornou, no WTA 500 de Washington, a mais velha das irmãs Willliams declarou que desejava que Serena se juntasse a ela novamente no circuito.

"Continuo dizendo à minha equipe: a única coisa que poderia melhorar a situação seria se ela [Serena] estivesse aqui. Sempre fizemos tudo juntas, então é claro que sinto falta dela. Mas se ela voltar, tenho certeza de que todos vocês ficarão sabendo", declarou Venus na época.

